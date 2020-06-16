محافظ الوادي الجديد يلوح بوقف جميع وسائل النقل الجماعي حال تزايد عدد الإصابات

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، إنه سيتم اتخاذ إجراء إيقاف وسائل النقل الجماعي والسياحي من وإلي مركز الداخلة والقرى التابعة من السبت القادم في حال تزايد عدد الإصابات، موجها بزيادة نقاط التفتيش لفرز المواطنين والكشف عليهم قبل دخولهم نطاق المركز.





وشدد محافظ الوادي الجديد، على اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة ضد المخالطين المخالفين لإجراءات العزل المنزلي، موجها بتكثيف المتابعة والرقابة على المخالطين بجميع الأحياء والقرى، مناشدا جميع المواطنين التعاون في متابعة المخالطين والإبلاغ الفوري عن المخالفين منهم؛ لمنع نشر العدوى بين المواطنين الأصحاء.

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وكان ذلك أثناء ترأس محافظ الوادي الجديد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد والقيادات الرقابية والتنفيذية المعنية بالمحافظة ولجنة أزمة كورونا بمركز الداخلة عبر الفيديو كونفرانس.





ووجه محافظ الوادي الجديد، أثناء الاجتماع، بتطبيق تجربة توزيع الخبز علي المنازل وتعميمها بالأحياء والقري عبر تعاون الجمعيات الأهلية والمتطوعين من الشباب بمقابل مادي، لمنع التزاحم والتكدس أمام المخابز، وكذلك استمرار المتابعة والرقابة علي محلات السوبر ماركت ومستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع السلع بالأسواق للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتحرير مخالفات فورية للمخالفين.





وتناول الاجتماع أيضا استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والجامعة ، موجها بضرورة إجراء الكشف الطبي اللازم لجميع المراقبين سواء من داخل المحافظة أو الوافدين من خارجها قبل مباشرتهم أي أعمال ، وتخصيص نزل الشباب بمدينة الخارجة إحتياطيًا لاستيعاب طلاب الجامعة خلال فترة الامتحانات لتقليل الكثافة بالمدن الجامعية كإجراء احترازي للوقاية من نشر العدوي بين الطلاب .



