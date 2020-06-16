شاهد.. جونيور أجايي في أحدث ظهور له من داخل منزله

نشر النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورا جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام.





وظهر جونيور أجايي، خلال الصور بإطلالة كاجول داخل منزله نالت إعجاب متابعيها.





يذكر ان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن أن الحكومة المصرية وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد أمس مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.





وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.



