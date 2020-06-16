صحة البرلمان تحذر من هجرة الأطباء.. وعبد العال: هناك دراسة لرفع رواتبهم

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء، وأن دولًا عدة قدمت مغريات للكثير من الأطباء للهجرة إليها.





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وأضاف رئيس مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، "الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ خطوة موفقة متمثلة في رفع بدل العدوى أثناء الجلسة العامة، "الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ خطوة موفقة متمثلة في رفع بدل العدوى للأطباء وأن هناك دراسة لرفع رواتبهم".





كان ذلك تعقيبا على ما قاله الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بأن هناك بعض الإحصائيات الخاصة التي تحذر من استقالات الأطباء المصريين وهجرتهم للخارج.





ووجه رئيس مجلس النواب ، الشكر لرجال هيئة الشراء الموحد، قائلا "هناك رجال يعملون فى صمت وهم رجال هيئة الشراء الموحد موضحا أنهم يبذلون جهودا كبيرة في توفير احتياجات الدولة الطبية".





وطالب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإعداد الحكومة برنامجا وطنيا يضمن إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالقطاع الصحى فى مصر فى الموازنة العامة للدولة.





ولفت إلى أن استقالات الأطباء تتزايد من عام إلى آخر، موضحًا أنه فى عام 2016 تقدم 1044 طبيبا باستقالاتهم، وفى عام 2018 بلغت الاستقالات 2600 طبيب بنسبة زيادة قدرها 21%، وفى عام 2019 بلغت الاستقالات 3507 أطباء بنسبة زيادة قدرها 35%، مطالبا بالاسترشاد بالدول الأخرى فى الأجور والبدلات، وتفعيل دور القنوات التلفزيونية فى نشر الثقافة الصحية بين المواطنين.