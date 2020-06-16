مضاعفات فيروس كورونا أشد فتكا بهؤلاء.. حيل لرفع مناعتك.. إذا اضطررت للخروج تعرف كيف تحمى نفسك من الإصابة

إذا اضطررت للخروج من المنزل.. حيل لتحمى نفسك من الإصابة

نصف العلاج.. حيل لرفع مناعتك لمحاربة فيروس كورونا







يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على من يعانون من الأمراض المزمنة ويتسبب فى العديد من المضاعفات ، ولعل أكثر الأمراض المزمنة عرضة للإصابة مرضى الضغط والسكر ومرضى القلب، وفى الوقت نفسه لا ينجو أصحاب الوزن الزائد ومرضى السرطان من مضاعفات فيروس كورونا، ويعد أبرز وأسرع علاج هو الاهتمام بالجهاز المناعى، وأبرز الاحتياطات التى يجب القيام بها إذا اضطررت للخروج من المنزل لحماية نفسك من الإصابة.











هؤلاء أكثر عرضة للإصابة

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في كلية الطب بجامعة جبل سيناء بإيكان، أن مرضى القلب الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد فهو يهاجم الرئتين والقلب، وهو ما يتسبب في تعرض مرضى القلب لمضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، خاصة لمن يعانون اعتلالا فى عضلة القلب.









على الجانب الآخر، لا يستهدف فيروس كورونا مرضى القلب فحسب، بل أكد الدكتور وليد الدالي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن ارتفاع مستويات الجلوكوز المتقلبة أو المرتفعة باستمرار لدى مرضى السكري تجعل لديهم استجابة مناعية أقل وتزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا التاجي.









وأوضح الدالي أن السيطرة على معدلات السكر في ظل الإصابة بفيروس كورونا ستكون من الأمور الصعبة لأن ارتفاع مستويات الجلوكوز تحفز العدوى الفيروسية على النمو والتكاثر.







أما عن مرضى الضغط وزيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا، أشار موقع Webmd إلى أنه في حين أن الالتهاب الرئوي هو أكثر المضاعفات شيوعًا للفيروس، إلا أنه يمكن أيضًا أن يتلف نظام القلب والأوعية الدموية، كما ترتفع نسبة وفاة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بسبب كورونا حوالي 6%.





السكر والقلب والضغط، يعد السرطان هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بـ كورونا لضعف الجهاز المناعي لكثرة تلاقيهم العلاج الكيماوي فقد كشفت دراسة بحثية جديدة أن عند إصابة أحد مرضى السرطان بالفيروس التاجي تكون الأعراض أشد فتكا مقارنة بالحالات الأخرى. بجانب مرضىهم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بـلضعف الجهاز المناعي لكثرة تلاقيهم العلاج الكيماوي فقد كشفت دراسة بحثية جديدة أن عند إصابة أحد مرضى السرطان بالفيروس التاجي كورونا تكون الأعراض أشد فتكا مقارنة بالحالات الأخرى.









زيادة الوزن ، لديهم رئة تعمل بكفاءة أقل من الأشخاص الآخرين، لا ينجو أصحاب الوزن الزائد من زيادة فرص الإصابة أو مضاعفات الإصابة بالفيروس التاجى، وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن الأشخاص الذين يعانون من، لديهم رئة تعمل بكفاءة أقل من الأشخاص الآخرين، مما يجعل من الصعب الحصول على الأكسجين والدم حول الجسم. فى النهاية،







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رفع المناعة نصف العلاج





على الجانب الآخر يعد نصف العلاج من فيروس كورونا "كوفيد-19" هو وجود حالة نفسية جيدة للحفاظ على صحة الجهاز المناعى.









وأثبتت الدراسات أن التوتر والقلق يتسببان في ضعف المناعة لـ مرضى فيروس كورونا مما يجعل جسمه أكثر عرضة للأمراض.

الدراسات





من جانبها، قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، استشارى نفسي، إن الحالة النفسية السيئة وكثرة التوتر تتسبب فى حدوث مشاكل فى الجهاز العصبى تترك تأثيرا سلبيا في جهازنا العصبي وكفاءة عمل أجهزة الجسم وصحتها.





وأكدت أن التوتر يتسبب في إفراز الأدرينالين الذي بدوره يضعف المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للمرض.





وأوضح وليد هندي، استشارى الصحة النفسية، أن الدعم النفسي والأخبار الإيجابية لـ الدعم النفسي والأخبار الإيجابية لـ مريض فيروس كورونا ، تساعد على مواجهة المرض وضرورة توفر إمكانيات بسيطة له مثل كتب محببة يفضل قراءتها وتوفير تليفزيون والأفلام والمسرحيات الكوميدية وموبايل أيضا لكى يتواصل مع الآخرين حتى لا يكون منعزلا ووحيدا، فكل هذه الأشياء تساعد فى تقوية المناعة النفسية ومواجهة المرض وزيادة نسبة التعافي من فيروس كورونا.



