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مرأة

بالصور.. اكتشف حقيقة تسبب مشروب الفيمتو في السرطان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:52 م
مشروب الفيمتو
مشروب الفيمتو
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آية التيجي
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض التحذيرات من تناول مشروب الفيمتو لأنه يسبب السرطان .. فما هو هذا المشروب وماحقيقة علاقته بالسرطان؟

الفيمتو من المشروبات المتداولة في عدد من الدول العربية خلال شهر رمضان حيث يحتوى تشكيلة متنوعة من المكونات الغذائية ، وهى: سكر، وماء، وعصير فواكه طبيعية، وتوت، وعصير مشمش أسود، وحامض الليمون، وخلاصة الكولا، ولون ألورا الأحمر، ويكون عصيرا مركزا بحيث يكفى عدد كبير من الاشخاص علاقته بالسرطان.

وردت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان لها انه لايتم السماح باستخدام الالوان الصناعية، وكافة المواد المستخدمة في صنع اى مواد غذائية الا بعد تقييمها والتأكد من سلامتها لجنة الخبراء المشتركة، المنبثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

ليس هذا فحسب بل حسمت الامر ايضا هيئة مكافحة الاشاعات على تويتر حيث نفت علاقة مشروب الفيمتو بالسرطان ونشرت الرد الرسمى لإدارة القابة الغذائية في بلدية دبي، والذى تضمن في مجمله ان مانشر عن تسبب الفيمتو في السرطان ليس له اى اساس من الصحة حيث لايوجد اى دليل علمي على هذا الكلام، ولا توجد اشارة الى اي ابحاث او دراسات علمية تم من خلالها التوصل لهذه الادعاءات، وان الصبغات والالوان المستخدمة فيه معتمدة من الاتحاد الاوروبي وهيئة الغذاء والدواء الامريكية 

شاهدوا الصورة..
علاقة مشروب الفيمتو بالسرطان علاقة مشروب الفيمتو بالسرطان
علاقة مشروب الفيمتو بالسرطان علاقة مشروب الفيمتو بالسرطان
علاقة مشروب الفيمتو بالسرطان علاقة مشروب الفيمتو بالسرطان
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