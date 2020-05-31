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برلمان

لسد العجز بالمستشفيات.. برلماني يطالب بزيادة رواتب الأطباء لـ 5 آلاف جنيه

الأحد 31/مايو/2020 - 07:01 ص
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان
تحفظ مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بخفض التنسيق لكليات الطب لـ 90% فقط لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر التى تهدد صحة المواطن.

وقال "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، إن حل أزمة عجز عدد الأطباء فى تأخر تعيين الأطباء فى المستشفيات، لافتًا الى أن هناك حوالى 7 آلاف طبيب تقريبا لم يلتحقوا بالتعين حتى الأن بسبب نظام التكليف وضعف الراتب.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، الى ضرورة زيادة رواتب الأطباء لتصل لـ 5 الاف جنيه لتحفيزهم على العمل والانضمام الى صفوف الجيش الأبيض، مؤكدًا أنه قدم سؤال برلمانى عاجل فى هذا الأمر فى انتظار الرد عليه من جانب الحكومة

وكان ذلك بعد أن أعلن حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمه مقترح برغبة بشأن هبوط التنسيق لكليات الطب لـ90% فقط لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر التى تهدد صحة المواطن.

وقال "عبد الحميد" لـ"صدى البلد" إن الفترة الحالية شهدت حاجة كبيرة لزيادة عدد الأطباء فى المستشفيات فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى وجود عجز كبير فى عدد الأطباء داخل المستشفيات قبل ظهور الفيروس اللعين.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الى ضرورة أن ينعقد المجلس الأعلى للجامعات للنظر فى قبول دفعة جديدة من الطلاب لكليات الطب من 90 % حتى يكون هناك جيش أبيض جديد قادر على مواجهة الفيروسات والقضاء عليها فى كل مكان بالجمهورية.
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