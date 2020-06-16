ماجد سامي يتهم النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن بالمحسوبية

اتهم المهندس ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، اليوم الثلاثاء، النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي عن القرن الماضي بالمحسوبيات والمجاملات على حد وصفه.





ونشر سامي منشور على حسابه الشخصي على موقع فيس بوك جاء فيه :"في لفتة خبيثة من الكابتن محمود الخطيب أثناء لقاء جمعنا في النادي الأهلي قبل اجتماع اتحاد الكرة اليوم، حرص الكابتن على أن يلتقط المصورون صورة لي مع درع نادي القرن عشان يدبسني





وأضاف:"فسألته هو ده الحقيقي ولا اللي بالمحسوبيات و المجاملات"





يذكر أن نادي الزمالك يجهز في الوقت الحالي ملفًا لإرساله للمحكمة الرياضية، حيث يطالب بأحقيته في لقب نادي القرن الإفريقي مستندًا على عدد بطولاته القارية والتي كانت أكثر من النادي الأهلي في القرن الماضي.