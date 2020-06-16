عائشة كامل تنصح المحجبات.. كيف تختارين اللبس المناسب للصيف

تفضل الكثيرات من المحجبات ارتداء الفساتين الصيفية المبهجة، ولكن تقع معظمهن في خطأ اختيار القطع المناسبة لحرارة الصيف.





لذلك انصح مدونة الموضة عائشة كامل، المحجبات باختيار الملابس القطنية المريحة والابتعاد عن الملابس المصنوعة من مواد غير طبيعية وذلك لتجنب حرارة الصيف، واختيار الألوان الفاتحة المبهجة والابتعاد عن الألوان الغامقة وخاصة الأسود الذي يعمل على امتصاص أشعة الشمس ومن ثم يتسبب في ارتفاع حرارة الجسم.









وأشارت مدونة الموضة إلى نوع خامات الأقمشة سواء كان للملابس الداخلية أو ملابس الخروج، فكلما احتوت على نسبة كبيرة من الألياف الصناعية شعرت أكثر بدرجات الحرارة؛ لذا يجب انتقاء ملابس قطنية أو من الكتان.









وأكدت كامل، على ضرورة الابتعاد عن الجينز الضيق واستبداله بالبنطلونات القطنية أو المصنوعة من الاقمشة.





كما أكدت عائشة كامل، أن لفات الحجاب لها عامل مشترك في الشعور بالحر، فعندما تشعرين باشتداد درجات الحرارة اتجهي إلى لفات الحجاب الفضفاضة أو الـloose لأن لفات الحجاب الضيقة ستحبس الحرارة، مع ضرورة الابتعاد تمامًا عن الساتان والشيفون، واستبدليها بالجيل أو الكتان.