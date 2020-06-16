بعد تعافيها من كورونا .. خالد فضة ينشر صورة لإيمان العاصي وابنتها

علق خالد على الصورة قائلا: "النجمة إيمان العاصي".

وأثارت الفنانة إيمان العاصي حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها، فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها.





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وبدأت القصة بإعلان إيمان العاصى حيث نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.





وقالت: "اكتشفت نتيجة التحليل الخاص بي إيجابي آخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة".