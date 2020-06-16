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وزيرة التخطيط : معدلات نمو الاقتصاد المصري من الأفضل عالميا .. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:05 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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محمود محسن
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، أن خطط التنمية تأثرت بجائحة فيروس كورونا، مؤكدة أنه لو استمرت معدلات النمو في مارس بنفس معدلات شهري يناير وفبراير لاقتربنا من تحقيق معدلات نمو 5.9%.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية on أنه لو تم تحقيق تلك المعدلات من النمو كان سيكون أفضل مما تم تحقيقه العام الماضي.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية، أن الاقتصاد المصري ما زال يتمتع بصلابة، ومعدلات النمو الاقتصادى المصري من افضل المعدلات على مستوى العالم بالرغم من جائحة كورونا. 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى توقعات بخسارة تصل إلى 105 مليار جنيه في تقديراتنا بنهاية العام بالنسبة لحجم الناتج، وهذا الرقم متوقع لأن قطاعات كثيرة تأثرت كالسياحة والنقل الجوي.

وقالت وزيرة التخطيط إن اقتصادنا متنوع، مؤكدة أن قطاع الزراعة عمل بشكل جيد، وكذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالفعل استثمرت الدولة في البنية المعلوماتية من قبل وجاء ثمرة ذلك خلال الفترة الحالية.
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