لم يتم التوصل لدواء حتى الآن.. الصحة العالمية تحذر من الاستخدام العشوائي لعلاج كورونا ..فيديو

قال الدكتور أمجد الخولي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية تتعامل مع بيانات وحقائق؛ وبالتالي فإن المنظمة حتى الآن لم تعلن أي علاج لفيروس كورونا.





وأضاف أمجد الخولي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن جميع الأدوية المتاحة هي قيد التجربة وهناك نتائج إيجابية لعدد منها ولكننا لم ننصح بعلاج محدد حتى الآن، ونحذر دائما من الاستخدام العشوائي للأدوية في علاج فيروس كورونا.





وأوضح أمجد الخولي ، أن نتائج جامعة أكسفورد ستعتمد ولكن بعد التأكد منها ومراجعتها، والتأكد من أن التجربة الإكلينيكية والسريرية تمت بنجاح في جميع المراحل.





وتابع أنه إلى الآن لم نصل إلى المرحلة النهائية في استخدام أى علاج مؤكدا أن هناك دولا أعلنت علاجا وبعد ذلك تراجعت لعدم فاعليته.









وأضاف أن كل نوع من الأدوية التي طُرحت له استخداماته ولكن في أوقات محددة ولكن يكون تحت الإشراف الطبي طالما لم نتوصل إ لى علاج حتي الآن.









وأشار إلي أن الوقت مازال مبكرا حتى نقول إن هناك دواء أوصت به منظمة الصحة العالمية موضحا أن الفيروس عبارة عن موجات ونحن مازلنا في الموجة الأولى منه.