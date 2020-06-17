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رياضة

عمر ربيع ياسين: الزمالك يغلق ملف عمر جابر بعد الاقتراب من ضم المثلوثي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:24 ص
عمر جابر
عمر جابر
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قرروا غلق ملف المفاوضات مع عمر جابر لاعب بيراميدز، بعد الاقتراب من ضم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي. 


وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "رفض مسؤولي الزمالك جاء بسبب أن صفقة حمزة المثلوثي صاحب الـ28  عام لن تكلف خزينة النادي الأبيض أي مبالغ مالية، كونها صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع النادي التونسي بنهاية الموسم الجاري".


وتابع: "أما صفقة عمر جابر ستكبد خزينة نادي الزمالك مبالغ طائلة بسبب مغالاة نادي بيراميدز في مطالبه المادية للاستغناء عن عمر جابر".

وأوضح: "الزمالك يرغب في دعم الجهة اليمني بلاعب متميز في ظل رحيل حمدي النقاز".
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