تفاصيل جلسة الخطيب ورؤساء وفود أندية الدوري بالأهلي

كشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي قد أوضح موقف ناديه خلال جلسة اتحاد الكرة أمس الثلاثاء.



وقالت المصادر إن الخطيب كان قد استضاف رؤساء وفود أندية وادي دجلة ومصر المقاصة والاتحاد داخل جدران القلعة الحمراء بناء علي اتصال هاتفي مع كل منهم قبلها بـ 24 ساعة .



وأضافت المصادر ان الجلسة التي شهدتها مقر الحمراء، لم تتطرق إلي أي أمور تخص موقف الأندية من عودة المسابقة .



وأوضحت أن الجلسة جاءت ودية للغاية حيث أشاد رؤساء الوفود بقيمة وعظمة الأهلي وتعامله الحضاري في تلك الأزمة .



وشددت على أن الخطيب كشف في تلك الجلسة أن ناديه ليس هدفه منحه لقب الدوري كما يردد البعض ولكن هناك خسائر مالية كبيرة ستلحق به قد تصل إلي 100 مليون جنيه.



وقال إنه يحترم قرار الدولة والحكومة وهي صاحبة الرأي الأول والأخير في عودة النشاط الرياضي من عدمه وأن القلعة الحمراء طوال تاريخها داعمة لمؤسسات البلد وتوجهاتها وذلك نابعًا من الدور الوطني للأهلي عبر مر التاريخ.



وأضاف أن كرة القدم هي اقتصاد واستثمار في الأساس ومؤشر علي ما يحدث في المجتمع المصري وعودة النشاط الرياضي هو رسالة للجميع داخليًا وخارجيًا أن الوضع داخل البلاد مستقر.

