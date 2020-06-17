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رياضة

الكاف يكشف عن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا ومكان ملعب نهائي الكونفيدرالية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال أدامو في تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع على "MBC مصر"، إن "استئناف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سيكون في شهر سبتمبر المقبل، ولكن لم يتم تحديد المواعيد النهائية".

وأضاف "نهائي دوري الأبطال سيكون في الكاميرون في ملعب جابوما، أما نهائي الكونفدرالية في الرباط في المغرب".

وتابع: "لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بإقامة المباريات دون حضور الجماهير".

وتأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا.


وكان من المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي كما يواجه الزمالك منافسه الرجاء في ذهاب دور نصف نهائي البطولة في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل قبل إعلان البلدين توقف الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية علي خلفية انتشار فيروس كورونا.


جدير بالذكر أن الفائز ببطولة دورى أبطال أفريقيا يحصل علي 2.5 مليون دولار والوصيف يحصل علي 1.25 مليون دولار حسب لوائح الاتحاد الأفريقي.
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