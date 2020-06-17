الكاف يكشف عن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا ومكان ملعب نهائي الكونفيدرالية

كشف سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".





وقال أدامو في تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع على "MBC مصر"، إن "استئناف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سيكون في شهر سبتمبر المقبل، ولكن لم يتم تحديد المواعيد النهائية".





وأضاف "نهائي دوري الأبطال سيكون في الكاميرون في ملعب جابوما، أما نهائي الكونفدرالية في الرباط في المغرب".



