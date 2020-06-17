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رياضة

خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن  سبب رفض سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، الاستمرار في الجهاز الفني؛ حال استئناف الدوري .

وقال مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " الزمالك": "الشيشيني قالي إن صحتي أهم، ورفض الاستمرار في الجهاز؛ حال عودة الدوري خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "ما حدث يمكن أن يتكرر مع باقي الأندية الأخرى، والمدربون واللاعبون يرفضون استكمال الدوري". 

وتساءل مرتضى منصور: "ماذا يعني دعوة الأندية للاجتماع في أكثر من يوم.. الأمر أشبه بدوري على مجموعتين، والأهلي على رأس مجموعة، والزمالك على أخري".

وتعجب مرتضى منصور من أسلوب اللجنة الخماسية لعدم اعتمادها بقبول نظام التصويت؛ لتحديد مصير مسابقة الدوري الممتاز".
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