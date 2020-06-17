خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

وقال مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " الزمالك": "الشيشيني قالي إن صحتي أهم، ورفض الاستمرار في الجهاز؛ حال عودة الدوري خلال الفترة المقبلة".





وتابع: "ما حدث يمكن أن يتكرر مع باقي الأندية الأخرى ، والمدربون واللاعبون يرفضون استكمال الدوري".



