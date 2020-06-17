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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليجانيس

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز نادي برشلونة على نظيره نادي ليجانيس، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من بطولة الدوري الألماني.

وفي الدقيقة 42، عاقب أنسو فاتي لاعبو ليجانيس، بتسجيله هدف التقدم لفريقه الكتالوني بتسديدة أرضية رائعة سكنت شباك ليجانيس، منهيًا الشوط الأول بها بتقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، استحوذ البارسا على الكرة، واستطاع هز شباك ليجانيس عن طريق لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 60، بعد تمريرة رائعة من زميله نيلسون سيميدو، لكن بعد العودة لتقنية الفار تم إلغاء الهدف لتواجد الأخير في موقع تسلل.

وفي الدقيقة 67، تحصل نادي برشلونة على ضربة جزاء، بعد مراوغة ليونيل ميسي لأكثر من لاعب في صفوف نادي ليجانيس، لتتم عركلته داخل منطقة الجزاء، ليتولى تنفيذها بنجاح في شباك نادي ليجانيس، معلنًا عن الهدف الثاني للبارسا، وتحقيق الـ 3 نقاط من مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد نادي ليجانيس عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليجانيس كالاتي:

1- برشلونة 61 

2- ريال مدريد 58 نقطة

3- إشبيلية 50 نقطة

4- ريال سوسيداد 46 نقطة

5- خيتافي 46 نقطة

6- أتلتيكو مدريد 45 نقطة

7- فالنسيا 43 نقطة

8- فياريال 41 نقطة

9- غرناطة 41 نقطة

10- أتلتيك بيلباو 37 نقطة

11- أوساسونا 34 نقطة

12- ليفانتي 34 نقطة

13- ريال بيتيس 33 نقطة

14- بلد الوليد 32 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة

16- إيبار 27 نقطة

17- سيلتا فيجو 26 نقطة

18- ريال مايوركا 25 نقطة

19- ديبورتيفو ليجانيس 23 نقطة

20- إسبانيول 23 نقطة

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