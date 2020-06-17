ملك الأردن يحذر من تحرك إسرائيلي يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط





وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي، أن العاهل الأردني حذر في مؤتمر- عبر الفيديو كونفرانس- مع لجان وقيادات في الكونجرس الأمريكي، من أن "أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية هو أمر مرفوض ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة".





وأوضح ملك الأردن في حديثه مع المشرعين الأمريكيين أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وشدّد على أن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي ضمتها خلال حرب 1967.





وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بفرض السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.





وفي وقت سابق، كشفت تقارير أردنية عن أن الملك عبد الله، رفض جراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.





ولفتت المصادر إلى أن الملك عبدالله رفض تحديد موعد للقاء بيني جانتس- رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع- الذي طلب لقائه لبحث خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



