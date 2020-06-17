أخبار الرياضة | مرتضى منصور يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني.. الكاف يعلن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا

نشر موقع "صدى البلد" منذ صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة المتعلقة بالأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
- كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن سبب رفض سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، الاستمرار في الجهاز الفني؛ حال استئناف الدوري .
- تقام اليوم الأربعاء، 17-6-2020، عدد من المواجهات منها عودة الدوري الإنجليزي والإسباني، بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو ويوفينتوس.
- شنَّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجومًا، على نادي إنبي؛ بسبب موقفه من قرار عودة بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة .
- كشف سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".