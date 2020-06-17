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رياضة

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني.. الكاف يعلن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" منذ صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة المتعلقة بالأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

- كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن  سبب رفض سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، الاستمرار في الجهاز الفني؛ حال استئناف الدوري .

تقام اليوم الأربعاء، 17-6-2020، عدد من المواجهات منها عودة الدوري الإنجليزي والإسباني، بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو ويوفينتوس. 


شنَّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجومًا، على نادي إنبي؛ بسبب موقفه من قرار عودة بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة .


كشف سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".


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