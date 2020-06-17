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أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني: نحقق فوزا في المعركة ضد فيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:58 ص
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني
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القسم الخارجي
أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن بلاده تفوز في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

وخلال حديث مع شبكة "سكاي نيوز"، أصر مات هانكوك على أن معدل الإصابة بفيروس كورونا أقل من واحد في جميع مناطق المملكة.

وأضاف هانكوك أن هناك حاجة إلى برنامج حجر صحي لمدة 14 يوم، للسيطرة على وباء "كوفيد-19".

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلن أمس الثلاثاء، عن نجاح أول تجربة سريرية لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقال مات هانكوك عبر حسابه على موقع "تويتر": "يسعدنا أن نعلن عن نجاح أول تجربة سريرية لعلاج فيروس كورونا"، مؤكدا أن هذا العلاج المنقذ للحياة يساهم في تقليل معدل الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث.

ووصف التجربة السريرية بأنها الأولى عالميا، والتي تجسد قوة العالم، موجها الشكر لفريق العلماء الذين قاموا بالتجربة.
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