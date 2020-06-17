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منوعات

بعد احتفالها بالتخرج.. إطلاق نار عشوائي ينهي حياة مراهقة أمريكية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:38 ص
إطلاق نار عشوائي
إطلاق نار عشوائي ينهي حياة مراهقة أمريكية
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هدير علاء
لقيت مراهقة أمريكية في الثامنة عشر من عمرها مصرعها جراء تعرضها لإطلاق نار عشوائي داخل سيارتها، وقد وقع ذلك الحادث المأساوي بعد أقل من أسبوعين على احتفالها بتخرجها من المرحلة الثانوية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الضحية "ناكيا كراوفورد"، وهي من مدينة "آكرون" بولاية "أوهايو" الأمريكية، وُجدت مصابة بطلقات نارية داخل سيارتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ونُقلت إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.


ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الضحية كانت تقوم باصطحاب جدتها إلى بنك محلي وقت تعرضها لإطلاق النار، لكن الجدة التي شهدت الواقعة لم تتعرض للاذى؛ وفي اليوم التالي، كشفت الشرطة عن لقطات لسيارة رياضية سوداء يُعتقد المحققون أن لها علاقة بواقعة إطلاق النار.

وقال مسئول في إدارة شرطة مدينة "آكرون" إن إطلاق النار يبدو "عشوائيًا"، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة حتى الآن تدعو للاعتقاد بأنه قد تم استهداف الضحية عن عمد بسبب عرقها أو لونها، وجاء ذلك ردًا على مزاعم تفيد بأن رجلًا أبيض في سيارة رياضية سوداء أطلق النار على "كراوفورد" كجزء من هجوم بدوافع عنصري.


وكانت الضحية قد تخرجت من المرحلة الثانوية في الثالث من يونيو الجاري، وفي هذا اليوم قامت بمشاركة لقطات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهرت فيها بملابس التخرج، وأعلنت تخرجها رسميًا.

وحثت عائلة الضحية أي شخص لديه معلومات عن الحادث على إبلاغ الشرطة، كما دعت القاتل إلى تسليم نفسه؛ وأكدت الشرطة المحلية لعائلة وأحباء الضحية أن الضباط يبذلون كل ما في وسعهم للتوصل إلى القاتل.
بعد احتفالها بالتخرج.. إطلاق نار عشوائي ينهي حياة مراهقة أمريكية
بعد احتفالها بالتخرج.. إطلاق نار عشوائي ينهي حياة مراهقة أمريكية
بعد احتفالها بالتخرج.. إطلاق نار عشوائي ينهي حياة مراهقة أمريكية
بعد احتفالها بالتخرج.. إطلاق نار عشوائي ينهي حياة مراهقة أمريكية
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