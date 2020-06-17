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محافظات

رئيس تجارية الإسماعيلية يبحث مع المحافظ تداعيات قرار وقف تراخيص البناء ٦ أشهر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:12 م
رئيس تجارية الاسماعيلية
رئيس تجارية الاسماعيلية
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انجي هيبة
قال المهندس احمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الإسماعيلية ووكيل نقابة المهندسين العامه ، أنه سيلتقي مساء اليوم الأربعاء اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة ـ محافظ الإسماعيلية ـ لتوجيه الشكر له وللأجهزة التنفيذية على الخدمات المقدمة لتجار الإسماعيلية وما تم من إنجاز في منطقة سوق الجمعه .

مشيرا الي نقل التجار إلى مكان حضاري ومتميز يحافظ على مصدر رزقهم ويضمن الأمن والأمان وكافة الاحتياطات الاحترازيه للأسواق الجديدة من فيروس كورونا وما يتبعه من اصابات وغيره.

واشار عثمان أن اللقاء سيناقش ايضا الخطوات التنفيذية لمبنى الغرفة التجاريه الجديد وسرعة البدء في التنفيذ بما يحقق للغرفة التجاريه شكلا ومضمونا متميزا يناسب قيمه الإسماعيلية وتجارها الذين يمثلون ثلث شريحه السكان بالإسماعيلية.

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وأضاف أننا سنطرح على محافظ الإسماعيلية خطوات تنفيذ القرار الأخير الذي اصدره وزير التنميه المحلية بعد اللقاء الذي تم الأسبوع الماضي بين المهندس احمد عثمان واللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحلية ،  فيما يخص تشكيل لجنة بكل محافظة تضم كافة جهات المعنية للبدء في سرعة فحص تراخيص ابنلاء وآليات تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة والذي صدر لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة.

وقد عرض المهندس احمد عثمان ، على وزير التنميه المحليات تبعات القرار وتأثيره على الأفراد والشركات داخل محافظات مصر في الأيام الاخيرة.
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