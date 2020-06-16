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محافظات

بعد إجراء تحليل للتجار.. إعادة فتح سوق القنطرة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:05 م
سوق القنطرة
سوق القنطرة
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انجي هيبة
أعيد صباح اليوم الثلاثاء، فتح سوق القنطرة غرب بعد انتهاء فترة الإغلاق وعمل التجار التحاليل وفقا للاتفاق الذي تم بين محافظ الإسماعيلية اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة، والمهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية.

ووجه المهندس أحمد عثمان، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على سرعة الاستجابة وافتتاح السوق قبل موعد الافتتاح الرسمي، قائلا:" نسعي مع التجار لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمنهم وأمن العاملين والمترددين على السوق".

وفي سياق متصل وجه المهندس أحمد عثمان الشكر  لمحمد طلبه عضو الغرفة وابن القنطرة غرب ، على تجهيز أماكن لتحليل التجار وعلى مجهوده في المتابعة مع تجار السوق حتى الافتتاح صباح اليوم.


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وعلى الجانب الآخر، تواصل الغرفة التجارية عمل التحاليل لكل تجار الإسماعيلية بالمجان وتوفير العلاج في حالة ظهور أي حالة تحتاج للعزل داخل منزلها.

وتمتد الحملة الآن من القنطرة إلى فايد ثم القصاصين والتل والإسماعيلية وأخيرا أبو صوير خلال الأيام القليلة القادمة.
بعد إجراء تحليل للتجار.. إعادة فتح سوق القنطرة
بعد إجراء تحليل للتجار.. إعادة فتح سوق القنطرة
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