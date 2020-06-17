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هبة عبد العزيز:الإجراءات التى اتخذت فى الأعياد خفضت من حالات الإصابة بـ كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:14 م
هبه عبد العزيز
هبه عبد العزيز
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ريهام فيكتور
قالت هبة عبد العزيز، مدير وحدة المرأه وقضايا المجتمع بمركز الدراسات، إن المواطن المصرى ليس شخصيه سهله للتعامل معها واقناعها بشئ وهي صعبة الانقياد و الالتزام بشئ معين .

وأضافت من خلال حوارها ببرنامج "حوار اليوم"، على فضائية "أخبار مصر"،  أن المواطن المصرى يشعر بالسعادة والانجاز عند تخطى قاعدة معينة خاطئة ليكون استثناء فيها .

واشارت مدير وحدة المرأه وقضايا المجتمع بمركز الدراسات، إلى ان اوقات الحظر الرمضانية التزم المواطن المصرى بشكل ملحوظ ،فهو يتعامل مع الحظر والاجراءات بدون تعنيف زائد عن اللزوم .

وتابعت مدير وحدة المرأه وقضايا المجتمع بمركز الدراسات،  أن الاجراءات التى اتخذت سواء فى اعياد شم النسيم او عيد الفطر المبارك خفضت من حالات الاصابه ، منوهه الى ان المشكلة مرتبطة بالوعى لدى الشعب نفسه وليس بتطبيق اجراءات اكثر.

واكدت مدير وحدة المرأه وقضايا المجتمع بمركز الدراسات ،  ان اولياء امور الثانوية العامة مستائين من امتحانات ابنائهم فى تلك الاوضاع ، على عكس ما يقومون به من وقوف فى ازدحام الطوابير  بدون الالتزام بالكمامات او فكرة التباعد الاجتماعى
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