هبة عبد العزيز:الإجراءات التى اتخذت فى الأعياد خفضت من حالات الإصابة بـ كورونا

قالت هبة عبد العزيز، مدير وحدة المرأه وقضايا المجتمع بمركز الدراسات، إن المواطن المصرى ليس شخصيه سهله للتعامل معها واقناعها بشئ وهي صعبة الانقياد و الالتزام بشئ معين .





وأضافت من خلال حوارها ببرنامج "حوار اليوم"، على فضائية "أخبار مصر"، أن المواطن المصرى يشعر بالسعادة والانجاز عند تخطى قاعدة معينة خاطئة ليكون استثناء فيها .





مدير وحدة المرأه وقضايا المجتمع بمركز الدراسات، إ لى ان اوقات الحظر الرمضانية التزم المواطن المصرى بشكل ملحوظ ،فهو يتعامل مع الحظر والاجراءات بدون تعنيف زائد عن اللزوم . واشارت





وتابعت مدير وحدة المرأه وقضايا المجتمع بمركز الدراسات، أن الاجراءات التى اتخذت سواء فى اعياد شم النسيم او عيد الفطر المبارك خفضت من حالات الاصابه ، منوهه الى ان المشكلة مرتبطة بالوعى لدى الشعب نفسه وليس بتطبيق اجراءات اكثر.



