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أخبار العالم

احتيال وتعطيل.. أوروبا تفضح عرقلة تركيا لعملية إيريني في المتوسط

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:46 م
عملية إيريني قبالة
عملية إيريني قبالة ليبيا
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شيماء مصطفى
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن تركيا تعطل عملية "إيريني" الخاصة بمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا عبر المتوسط.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال الاتحاد إنه يبحث آلية تعاون جديدة بين حلف الناتو ومهمة "إيريني".




فيما ذكرت مصادر فرنسية أن سفن تركية تحتال على مهمة "إيريني" لتهريب السلاح إلى ليبيا.

وأضافت المصادر أـن سفينة تركية قالت إنها تحمل مواد طبية أفرغت أسلحة ثقيلة بمصراتة.

وكان الاتحاد الأوروبي، أكد أمس الثلاثاء، أن مهمة "إيريني" في المتوسط تحتاج للدعم.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن مهمة إيريني تولت تفتيش 101 سفينة على علاقة بحظر السلاح.

فيما قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، إن عملية “إيريني" لها أهمية كبيرة، واصفا إياها بـ”المحايدة”.
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