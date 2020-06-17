رغم نجاح تجارب الديكساميثازون.. وفيات كورونا تحقق رقم صعبًا في بريطانيا

واصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ارتفاعها في بريطانيا، وإن خفت نسبيًا وتيرة الإصابات وأعداد الوفيات.





وسجلت بريطانيا خلال الساعات الماضية، 184 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42153.





كما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى أكثر من 298 ألف مصاب، مقتربا بذلك من حاجز الــ 300 ألف مصاب.





وخففت بريطانيا بعض القيود المفروضة على المواطنين في البلاد لاحتواء الفيروس، مع دول أوروبية عدة فتحت من جديد أجوائها واستقبلت أفواج من السائحين كإيطاليا.





وفي سياق متصل هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حكومة المملكة المتحدة، التي مولت جزئيا التجارب التي قادتها جامعة أكسفورد.





ورحبت المنظمة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية بالمملكة المتحدة التي أظهرت أن عقار الديكساميثازون - الستيروي، يمكن أن ينقذ حياة مرضى الفيروس.





وتشير التجربة الأخيرة التي أجراها العلماء إلى أن ديكساميثازون، وهو دواء رخيص وسهل الاستخدام يمكن استخدامه في علاج مرضى الفيروس.





ووفقا للدراسة ، تمت مقارنة 2100 مريض تم إعطاؤهم ديكساميثازون مع أكثر من 4000 آخرين لم يتلقوا الدواء.





وقال مات هانكوك ، وزير الصحة البريطاني إن حكومة المملكة المتحدة تخطط لتقديم 2،00،000 جرعة من الدواء للمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.