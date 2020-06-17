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رياضة

إلغاء حفل جوائز أفضل لاعب في آسيا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في القارة 2020، بسبب فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وكان مقررًا أن يقام حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في آسيا 2020، في العاصمة القطرية الدوحة، لكن تفشي فيروس كورونا تسبب في إلغاء تلك المراسم.

الآتحاد الأسيوي لكرة القدم نشر بيانًا اليوم، أكد فيه أنه سيكون من غير المناسب إجراء مراسم حفل جوائز الأفضل في القارة في تلك الظروف، وهناك أناس تعاني من الفيروس، ووفاة الكثيرين.

وكانت المؤشرات تشير لفوز سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال السعودي بتلك الجائزة، بعد قيادته فريقه للفوز بدوري أبطال آسيا العام الماضي على حساب أوراوا الياباني.


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