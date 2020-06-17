أحلم بالاحتراف في أوروبا.. نجم منتخب الشباب يكشف أسباب فشل انتقاله للأهلي

قال إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب الشباب، إن الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، يتابع تدريبات جميع اللاعبين بشكل مستمر خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأضاف عادل نجم منتخب الشباب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه لم تتم معه مفاوضات من ناديي الأهلي أو الزمالك في الفترة الجارية، وكل ما يتم تداوله مجرد كلام في الإعلام.
وتابع: شرف لأي لاعب إرتداء قميص الأهلي أو الزمالك، ولكن أحلم بالإحتراف خارج مصر وخاصة في دوريات أوروبا.
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وعن كواليس انتقاله لبيراميدز وعدم توقيعه للنادي الأهلي، أوضح إبراهيم عادل: "كنت لاعبًا في نادي المريخ وفاوضني الأهلي بالفعل ولكن نادي بيراميدز تقدم بمبلغ مالي أكبر من الأهلي لذلك نادي المريخ وافقوا على انتقالي لبيراميدز بسبب الأزمة المالية للنادي".
وأكمل: "سعيد باللعب في بيراميدز بسبب منحي الفرصة التي كانت ستصبح صعبة حال انتقالي للقلعة الحمراء".