8 نصائح لحماية جلد الأطفال في الموجة الحارة.. تعرف عليها

مع ارتفاع درجة الحرارة قد تتأذى جلودنا و تتعرض للحروق، ولكن يمكن اتباع بعض الإرشادات البسيطة ان نحمي انفسنا واطفالنا من الجفاف ومشاكل الجلد التي تصيبه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
وقال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، ان هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن القيام بها لتجنب الآثار الجانبية التي تصيبنا بسبب ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.
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1- شرب المياه بكثرة على مدار اليوم.
2- الاستحمام بالماء البارد.
3- تجنب أشعة الشمس ساعة الظهيرة.
4- ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان .
5- ضع منشفة قطن تحت الأطفال لامتصاص العرق .
6- تغيير الحفاضات على فترات متقاربة .
7- استخدام بودرة مضادة للفطريات للقدم .
8- عدم الجلوس مباشرة أمام المراوح والتكييف .
وقال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، ان هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن القيام بها لتجنب الآثار الجانبية التي تصيبنا بسبب ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.
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وعلق الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك، ان هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للكبار والأطفال لـ حماية الجلد في الموجة الحارة، وتشمل:
1- شرب المياه بكثرة على مدار اليوم.
2- الاستحمام بالماء البارد.
3- تجنب أشعة الشمس ساعة الظهيرة.
4- ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان .
5- ضع منشفة قطن تحت الأطفال لامتصاص العرق .
6- تغيير الحفاضات على فترات متقاربة .
7- استخدام بودرة مضادة للفطريات للقدم .
8- عدم الجلوس مباشرة أمام المراوح والتكييف .