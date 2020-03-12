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توك شو

هاني الناظر يكشف عن الوسيلة المثلى للوقاية من أشعة الشمس.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 05:44 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاني حسين
نصح الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية،  من يعانون من الحساسية بالبقاء في المنازل في ظل التقلبات الجوية وانتشار الأتربة.


وقال هاني الناظر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن الوسيلة  المثلى والفعالة للحماية من أشعة الشمس هي الشمسية.


وأضاف هاني الناظر "يجب  استخدام كريمات الوقاية من أشعة الشمس على أن تجدد كل ساعتين".


وتابع هاني الناظر "في ظل ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس  يجب ارتداء ألوان فاتحة وليس اللون الأسود لأن الألوان الغامقة تمتص اشعة الشمس، مع ارتداء  الملابس القطنية التي ترطب الجلد".


وأكمل هاني الناظر "إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع فيروس كورونا نموذجية، وعلينا التقليل من السلام والتقبيل بشكل مستمر لانها تنقل العدوى بشكل أساسي، وعدم تناول الاطعمة والماكولات المكشوفة في الشارع".

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