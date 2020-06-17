تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي أرسنال، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وجاء تشكيل نادي مانشستر سيتي كالآتي:





في حراسة المرمى: إيدرسون





خط الدفاع: والكر - جارسيا - لابورتي - بنجامين ميندي





خط الوسط: إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - ديفيد سيلفا





خط الهجوم: رياض محرز - برناندو سيلفا - جابريال خيسوس.





وتقام المباراة في التاسعة والربع من مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي.





يذكر أن نادي مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل نادي ارسنال المركز التاسع برصيد 40 نقطة.