تنسيقية شباب الأحزاب تسلم مديرية الصحة بالأقصر 1050 كمامة طبية

التقى ممثلون عن تنسيقية شباب الأحزاب بمشاركة حزب إرادة جيل، الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة لمحافظة الأقصر، وأحمد حسان مدير التموين الطبي في المديرية لتسليم المديرية عدد 1050 كمامة طبية.





يأتي ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.





كما تم توفير سيارة نقل متوفين لنقل حالات وفاة كورونا بإسنا كخدمة مقدمة من مكتب أبو حمزة للأعمال الخيرية بإسنا تحت إشراف الحاج محمد الكر .



