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أخبار العالم

أولويات العمل في ظل فيروس كورونا.. مجموعة العشرين برئاسة السعودية تناقش خطة التنمية المستدامة٢٠٣٠

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:54 م
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
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ميـــس رضــا
عقدت مجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم، اجتماعًا افتراضيًا بهدف مواصلة النقاش فيما يتعلق بأولويات مجموعة العمل.

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وناقش الأعضاء التمويل من أجل التنمية المستدامة وجودة البنية التحتية من أجل الترابط الإقليمي وتحديث إطار المسائلة وتحديث الرياض المتعلق بإسهام مجموعة العشرين في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب ذلك ناقشت المجموعة خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لفيروس كورونا في أفريقيا والدول الأقل نموًا.

ونتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا وأثرها على ركود الاقتصاد العالمي تتأثر بشكل خاص البلدان الأقل نموًا وهي الأكثر عرضة للمحن الاجتماعية والاقتصادية الشديدة، ولذلك تُبرز "خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لفيروس كورونا في أفريقيا والدول الأقل نموا" التزامات مجموعة العشرين نحو الجهود التضامنية الملموسة لمساعدة أفريقيا والدول الأقل نموًا في حصول الشعوب الأقل حظًا على الضروريات الأساسية واحتواء الجائحة وتداعياتها وشق الطريق نحو التعافي منها.

وتسعى مجموعة عمل التنمية نحو تعزيز إسهام الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لأجندة 2030 وإبراز جهود مجموعة العشرين بصورة أكثر وضوحًا ومصداقيةً وفعالية، والمحافظة على مواصلة جهود مجموعة العشرين واتساقها.
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