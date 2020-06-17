مكافحة الإرهاب.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الخارجية العراقية ورئيس تحقيق جرائم داعش

تلقى وزير الخارجيَّة العراقية فؤاد حسين اتصالًا هاتفيًا من كريم خان رئيس فريق التحقيق للمُساءلة عن جرائم عصابات داعش الإرهابية وبحث الجانبان سبل نجاح مهمة الفريق في تحقيق العدالة.









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وأكد الوزير العراقي استمرار الحكومة في تقديم الدعم الكامل، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب؛ لبسط الأمن وتثبيت الاستقرار.









وأكد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار، والعمل المشترك في مختلف المجالات من أجل التوصل إلى نتائج جيدة . كما قدم خان إحاطة للوزير عن نشاطاته وعمله بالعراق في الفترة السابقة.







