بناء علاقات متوازنة.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين وزير خارجية العراق وأمريكا





وأكد الوزير أن العراق يسعى إلى بناء علاقات مُتوازنة مع جميع دول العالم، واعتماد مبدأ عدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة، واحترام سيادة العراق، وتحقيق المصالح المشتركة، واستقلال القرار العراقي.





وتطرق وزير خارجية العراق، إلى الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن حال سمحت الظروف الصحية بذلك، مُشدّدًا على إصرار الحكومة على إجراء خطوات مستقبلية للعمل، والمضي في نجاح برنامجها الحكومي.





من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكى بومبيو أنّ الولايات المتحدة سعيدة بالنتائج الأوليّة للحوار الإستراتيجي، مُعربًا عن أمله بالاستمرار لغرض إكمال هذه الحوارات.





كما أكّد احترام الحكومة الأمريكية لسيادة العراق، ودعمها لحُكُومة مصطفى الكاظميّ، وتقديم الدعم الاقتصاديّ.





واتفق الجانبان على ضرورة تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطيّ، والبنى التحتيّة، وحث المُستثمِرين على العمل في العراق.