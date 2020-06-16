AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتهاك صارخ.. البرلمان العربي: الهجوم التركي على العراق خرق لقرارات مجلس الأمن

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:35 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
Advertisements
ميس رضا
أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات العمليات العسكرية أحادية الجانب التي قامت بها تركيا في شمال العراق، مُطالبا أنقرة بإيقاف عملياتها العسكرية أحادية الجانب.



وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الأعمال تُعد تعديًا على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارت مجلس الأمن الدولي وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.



وعبر رئيس البرلمان العربي عن دعمه وتأييده لما صدر عن مجلس النواب ووزارة الخارجية في جمهورية العراق بشأن إدانة وشجب العمليات العسكرية التركية المتكررة على شمال العراق والطلب بإيقافها واحترام سيادة العراق، 

واكد وقوف البرلمان العربي التام مع جمهورية العراق في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادتها والتصدي لأي أعتداء على أراضيها.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان العربي يبحث أزمتي سوريا وليبيا في جلسته الختامية لدور الانعقاد الرابع عن بعد

خبراء وسياسيون ودبلوماسيون عن إعلان القاهرة: جاء لإعلاء المصلحة الوطنية الليبية وحقنا للدماء

نقف مع بغداد في حربها.. البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بشمال العراق

انتهاك واضح.. طائرات تركية مقاتلة تخترق سماء العراق

ترشيحاتنا

نقف بجوار مصر .. الجامعة العربية: القاهرة تعاملت بكثير من الحكمة والتعقل في قضية سد النهضة

صحة البرلمان تحذر من هجرة الأطباء.. وعبد العال: هناك دراسة لرفع رواتبهم

متهربوش.. وائل جمعة يفتح النار على الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

خناقة على السوشيال.. مذيعة إم بي سي تلجأ للقضاء بسبب تطاول شخص عليها

71 شهيدا بسبب كورونا.. جيش مصر الأبيض يودع 3 أعضاء جدد

AdvertisementS

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

ماجد سامي يتهم النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن بالمحسوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل