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أخبار العالم

وكالة روسية تفضح الدفاع التركي: عمليات مفبركة في العراق.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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شريف سيد
فضحت وكالة "ruptly" الروسية، وزارة الدفاع التركية، وذلك عقب نشرها شريط فيديو مفبرك، على أساس أنه لاستهداف تجمعات لحزب العمال الكردستاني في العراق

وقالت الوكالة الروسية إن شريط الفيديو المنشور عبارة عن تجميعه لمجموعة من المقاطع والصور الإرشيفية لعمليات سابقة وتدريبات للجيش التركي

وأضافت أن المقاطع التي انتشرت في بداية شريط الفيديو نشرها إسماعيل ديمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية، في 8 مايو الماضي، لإظهار التطورات التي دخلت على الطائرات بدون طيار في تركيا. 

كما نشرت الدفاع التركية، صورا قديمة نشرتها وزارة الدفاع في 8 مايو الماضي أيضا، إلا أنها أضافت عليها الضوء الاخضر في محاولة لتزويرها. 

واحتوى شريط الفيديو أيضا على مقطع استخدم عبر التواصل الاجتماعي في سياقات وعمليات مختلفة للجيش التركي، وظهر في العديد من المناسبات، حيث كان اخيرها في 29 فبراير الماضي. 

واعتادت الدفاع التركية تزوير المقاطع والصور في محاولة منعها لتحقيق انتصارات ذائفة في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا.
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