وكالة روسية تفضح الدفاع التركي: عمليات مفبركة في العراق.. فيديو

وأضافت أن المقاطع التي انتشرت في بداية شريط الفيديو نشرها إسماعيل ديمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية، في 8 مايو الماضي، لإظهار التطورات التي دخلت على الطائرات بدون طيار في تركيا.

كما نشرت الدفاع التركية، صورا قديمة نشرتها وزارة الدفاع في 8 مايو الماضي أيضا، إلا أنها أضافت عليها الضوء الاخضر في محاولة لتزويرها.

واحتوى شريط الفيديو أيضا على مقطع استخدم عبر التواصل الاجتماعي في سياقات وعمليات مختلفة للجيش التركي، وظهر في العديد من المناسبات، حيث كان اخيرها في 29 فبراير الماضي.

واعتادت الدفاع التركية تزوير المقاطع والصور في محاولة منعها لتحقيق انتصارات ذائفة في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا.

This video contains falsified scenes of Turkey’s Operation #ClawEagle.



Turkey’s Ministry of Defence tweeted this video, claiming that it shows first images of the military operation targeting PKK forces in northern #Iraq.



We reviewed the video and it is inaccurate.



[THREAD] https://t.co/JVzZWVNJoV