العراق يسجل 1554 إصابة جديدة و61 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وسجلت الوزارة 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و61 وفاة.





وبذلك وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا 24254، والوفيات 773.





كما سجلت شفاء 908 مصابين بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كوفيد-19، 10770 شخصًا.





وكان وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، قال في وقت سابق إن التعايش مع فيروس كورونا المستجد أصبح أمرًا واقعيًا، موضحا أن الوباء سيستمر لنهاية 2021.





وأضاف التميمي في حديث لصحيفة "الصباح" العراقية، أن أي شخص عليه أن يتعامل مع الآخرين على أنهم مصابون، وضرورة الابتعاد عنهم، واتخاذ الاجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والقفازات، والتزام إجراءات التباعد الاجتماعي.