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العدوان مستمر.. تركيا تطلق عملية عسكرية برية شمال العراق.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:43 م
تركيا
تركيا
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية، تقريرا ، حول الاحتجاجات ضد النظام العراقي بزعامة حزب العمال الكردستاني، والتي كان لها نصيب من العدوان التركي وقاموا بقصف عسكري لما أسموه "معاقل لحزب العمال الكردستاني".


ولفت التقرير إلى أن القصف العسكري البري ضد حزب العمال الكردستان، أطلقت عليه انقرة اسم "مخلب النمر"، بخلاف عدوان آخر على جبل سنجار العراقي، الإثنين الماضي.

وأوضح التقرير أن مراسل العربية أفاد بوجود قصف عدواني تركي عنيف، استهدف أماكن متفرقة في إقليم كردستان العراق.


وأشار التقرير إلى أن العراق أعلن أن  القصف التركي على أرضه، تسبب في ترويع سكان إقليم كردستان.


ونوه التقرير إلى أن بغداد سلمت تقريرا رسميا لتركيا، يشمل اعتراضها الواضح على العملية العسكرية التي شنتها على جبل سنجار العراقي، الاثنين الماضي، كما اعتبرته انتهاكا لسيادة العراق.
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