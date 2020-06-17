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مرأة

رخيصة وسهلة.. طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:24 م
رخيصة وسهلة .. طريقة
رخيصة وسهلة .. طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل
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اسماء محمد
تحتوى الجبن على قدر عالى من البروتين والكالسيوم ولكن تختلف نسبة البروتين من نوع لآخر، وتأتى الجبنة الشيدر فى مقدمة الأنواع الغنية بالبروتين والكالسيوم لذا نجد أن سعرها مرتفع أكثر من بعض الأنواع الأخرى مما يجعل كثيرون يبتعدون عن شرائها  .

وتتمتع الجبنة الشيدر بمذاق فريد ونكهة خاصة عند اضافتها لبعض الأطباق الشهية مثل الفطائر والمكرونات والبيتزا، ونقدم لكم طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مكونات الجبنة الشيدر
بياض بيضة 
2 صفار بيض
كوب لبن بودرة 
2 ملعقة كبيرة ماء
كوب زيت
 3 مثلثات جبنة 
ملح 
طريقة عمل الجبنة الشيدر
- ضعى الزيت ولبن البودرة فى الكبة واخفقيهم جيداثم أضيفي مثلثات الجبنة وصفار البيض واخفقى جيدا .
- ضيفى الملح والماء واخفقيهم جيدا لمدة 10 دقائق وأخيرا بياض البيضة.
-أحضرى علبة مربعة أو مستطيلة الشكل وادهنيها بالزيت من الداخل وضعى خليط الشيدر بها ثم ضعيها فى الثلاجة يوم ثم تستخدم.

رخيصة وسهلة .. طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل رخيصة وسهلة .. طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل
رخيصة وسهلة .. طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل رخيصة وسهلة .. طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل
رخيصة وسهلة .. طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل رخيصة وسهلة .. طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل
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