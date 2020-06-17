رخيصة وسهلة .. طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل

تحتوى الجبن على قدر عالى من البروتين والكالسيوم ولكن تختلف نسبة البروتين من نوع لآخر، وتأتى الجبنة الشيدر فى مقدمة الأنواع الغنية بالبروتين والكالسيوم لذا نجد أن سعرها مرتفع أكثر من بعض الأنواع الأخرى مما يجعل كثيرون يبتعدون عن شرائها .









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مكونات الجبنة الشيدر

بياض بيضة

2 صفار بيض

كوب لبن بودرة

2 ملعقة كبيرة ماء

كوب زيت

3 مثلثات جبنة

ملح

طريقة عمل الجبنة الشيدر

- ضعى الزيت ولبن البودرة فى الكبة واخفقيهم جيداثم أضيفي مثلثات الجبنة وصفار البيض واخفقى جيدا .

- ضيفى الملح والماء واخفقيهم جيدا لمدة 10 دقائق وأخيرا بياض البيضة.

-أحضرى علبة مربعة أو مستطيلة الشكل وادهنيها بالزيت من الداخل وضعى خليط الشيدر بها ثم ضعيها فى الثلاجة يوم ثم تستخدم.



