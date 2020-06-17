مانشستر سيتي يكتسح آرسنال بثلاثية.. ويؤجل حسم ليفربول لـ لقب الدوري الإنجليزي.. فيديو





نادي ارسنال كان حظه سيئًا في بداية المباراة، حيث فقد جهود لاعبه السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة الخامسة بعد تعرضه للإصابة، ليعوضه زميله داني سيبايوس، كما استبدل الإسباني ميكيل ارتيتا المدرب الفني للجانرز، اللاعب ماري، بديفيد لويز، بعد إصابة الأول في الدقيقة 22.









وفي الدقيقة 35، تصدى برناند لينو حارس مرمى ارسنال لتسديدة ديفيد سيلفا، ثم تسديدة أخرى لرياض محرز ببراعة بعدها بأربع دقائق، حيث كان نجم الشوط الأول من قبل نادي ارسنال.









وفي الدقيقة 47، ومن خطأ فادح لديفيد لويز في ابعاد تمريرة كيفن دي بروين، وصلت الكرة إلى رحيم ستيرلنج والذي سددها بقوة في شباك ارسنال معلنًا عن هدف التقدم لفريقه، ومنهيًا الشوط الأول.









وفي الشوط الثاني، لم يكتف ديفيد لويز بالخطأ الذي تسبب في الهدف الأول لأصحاب الأرض، بل عاد ليرتكب خطًأ غريبًا مع الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي، ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للسيتيزينز، ويطرد لويز بالبطاقة الحمراء، ليتولى كيفن دي بروين تسديد الركلة الترجيحية بنجاح في الدقيقة 49، معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.









وفي الدقيقة 91، أكد فودين انتصار فريقه في مباراة اليوم بتسجيله الهدف الثالث، بعد متابعة منه لتسديدة زميله سيرجيو أجويرو التي ارتطمت بالقائم، ليتحصل المان بلو على الثلاث نقاط في مباراة اليوم.









وأصيب جارسيا مدافع نادي مانشستر سيتي إصابة بالغة في المباراة بعد تدخل مع حارس مرماه إيدرسون، ليتم نقله للمستشفى على الفور.









وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 60 في المركز الثاني، ويؤجل حسم نادي ليفربول للقب الدوري الإنجليزي للجولة القادمة على أقل تقدير، بينما توقف رصيد نادي ارسنال عند النقطة 40 في المركز التاسع.