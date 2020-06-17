بولاية جورجيا.. مقتل أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية أثناء القفز بالمظلة

ذكر مسئولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية توفي خلال تدريب القفز بالمظلات في فورت بينينج، من اعلى منشآت الجيش في ولاية جورجيا





وفي بيان مقتضب، لم تذكر قيادة العمليات الخاصة لقوات البحرية الأمريكية كيف مات جندي البحرية، قائلة إن "الحادث قيد التحقيق".





وقال أربعة من مسؤولي وزارة الدفاع الامريكية لوكالة أسوشيتد برس إن عضو الخدمة كان يحضر الدورة الأساسية للفرقة المحمولة جوًا للجيش استمرارًا لتدريب العمليات الخاصة في سلاح مشاة البحرية.





وتحرى المسؤولون عن ملابسات الحادث كاشفين عن بعض التفصيلات بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولون بالتحدث علنا، وفقا لموقع "ستار تريبيون" الامريكي





وحصلت وكالة أسوشييتد برس على اسم جندي المارينز، لكنها تمنع الاعلان عنه حتى صدور افادة رسمية بذلك من المسؤولين العسكريين.





وأفاد البيان "مشاعرنا الصادقة لعائلة الجندى المتوفى خلال هذا الوقت العصيب" مضيفا أن الجيش "يقدم الرعاية والدعم لهم على هذه الخسارة الفادحة".





وتعد فورت بينينج موطنًا لمدرسة الجيش الأمريكي المحمولة جوًا، والتي يحضرها الآلاف من المظليين كل عام، ويعلم البرنامج الذي يستمر ثلاثة أسابيع لأعضاء الخدمة كيفية القفز بالمظلة بأمان.



