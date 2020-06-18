أحمد شوبير ينعى الكابتن كمال عثمان نجم المنتخب ونادي السكة الحديد السابق

نعى الإعلامي أحمد شوبير الكابتن كمال عثمان نجم منتخب مصر السابق والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء.







وغرد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن كمال عتمان، نجم نادي السكة الحديد ومنتخب مصر الأسبق ومدرب العديد من الأندية.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎انا لله وانا إليه راجعون" و" البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له " و" ‏‎البقاء لله وحده رحمه الله رحمة واسعة واسكنه الله فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون وللأسرة خالص العزاء".





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يذكر أن الكابتن كمال عثمان بدأ مسيرته الكروية باللعب لصالح نادي السكة الحديد والمنتخب المصري ودرب عدد من الأندية منها نادي طلائع الجيش.