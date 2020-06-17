شوبير يطالب اتحاد الكرة بإعلان جدول الدوري بعد اتخاذ الموافقات الأمنية

طالب الإعلامي أحمد شوبير، اللجنة الخماسية المؤقتة بضرورة إعلان جدول مباريات الدوري المصري بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضي الذي توقف في مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا.





وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامجه الاذاعي عبر اثير اون سبورت اف ام : يجب علي الاتحاد إعلان جدول المباريات خلال الفترة المقبلة ويرسله للأمن لأخذ الموافقات الامنية وتنفيذه ولا يشغل نفسه بالاعتراضات.





وأكمل: الأهلي ليس له علاقة باستكمال الدورى ولم يهزم الزمالك كما يردد البعض هذه قضية تخص الدولة.





وسخر شوبير من طلبات فترة الإعداد قائلا : 3 فترة الإعداد للدورى مش عارف نرد نقول ايه.