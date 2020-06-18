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أخبار العالم

ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمدينتي سبها وبنغازي.

وقال المركز في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه تم تسجيل 13 حالة في مدينة سبها بينها 11 حالة مخالطة وحالتان جديدتان، و3 حالات في بنغازي قادمة من الجنوب.

وأشار إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 78، فيما بقيت 412 حالة نشطة.

وبهذه الحصيلة الجديدة من المصابين، ارتفع إجمالي من ثبت حملهم للفيروس إلى 500 شخص، علما أن ليبيا سجلت حتى الآن 10 حالات وفاة.

وطلب المركز من المواطنين اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجوال ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة.
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