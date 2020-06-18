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أخبار العالم

لن نكون مضطرين لذلك.. ترامب يكشف حقيقة عودة إغلاق أمريكا بعد ارتفاع إصابات كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن نغلق البلد مرة أخرى. لن نكون مضطرين لذلك".

وكانت المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمدارس وغيرها قد أغلقت أبوابها في مارس مع سعي البلاد لاحتواء فيروس كورونا، الذي أصاب حتى الآن 2.16 مليون أميركي وأودى بحياة ما يقرب من 118 ألفا.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 18577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و104 آلاف و346 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 496 حالة إلى 116140.


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