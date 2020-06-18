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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسعى لتخطي عقبة فالنسيا ومطاردة برشلونة

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:00 ص
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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محمد السعيد
يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم، الخميس، نظيره فالنسيا في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص فارق النقاط مع برشلونة، ومواصلة مطاردته على صدارة الليجا.

في المقابل يطمح فالنسيا في انتزاع الثالث نقاط مع الميرنجي، في لقاء الليلة، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والمشاركة بالدوري الأوروبي، الموسم المقبل.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 64 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 43 نقطة.

يذكر أن مباريات مسابقة الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب.
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