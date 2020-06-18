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أخبار البلد

وفاة القس إسحق حافظ كاهن كنيسة ماربولس بمنطقة بهتيم

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:06 ص
القس إسحق حافظ كاهن
القس إسحق حافظ كاهن كنيسة مار بولس ببهتيم
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سامح سلام
أعلنت مطرانية شبرا الخيمة وفاة الأب الموقر القس إسحق حافظ كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول ببهتيم بمنطقة شبرا الخيمة.

وقالت المطرانية في بيان لها اليوم إن الأب القس إسحق حافظ ولد في ٣٠ يناير ١٩٥٣، وسيم كاهنًا في ٣١ يوليو ١٩٩٨ بيد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

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وعُرف عن القس الراحل إسحق حافظ أنه كان محبا للبسطاء وخدمة أخوة الرب، كما كان مهتما بخدمة التربية الكنسية في مختلف مراحلها، فضلا عن ارتباطه ومحبته العميقة لكلمات الكتاب المقدس والتعليم.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب المبارك القس إسحق حافظ، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

كانت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس قد أعلنت أمس الأربعاء وفاة القمص بطرس حنا كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية كوم إشقاو عن عمر ناهز 82 عاما.
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