سماع دوي انفجار قوي في العاصمة الصومالية

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة الصومالية مقديشو.





وفي وقت سابق، تعرضت قافلة لقوات صومالية وأمريكية لتفجيرات ناجمة عن ألغام أرضية زرعت في المنطقة.





واستهدفت التفجيرات القوات المتحالفة التي كانت تسير في ضواحي بلدة "ليجو" بالإقليم المجاور للعاصمة مقديشو إلا أنها لم تذكر الخسائر الناجمة عنها.









وكانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف الرتل العسكري للقوات الأجنبية والصومالية مشيرة إلي أن تلك القوات تكبدت خسائرة كبيرة.



