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أخبار العالم

بسبب دعمه للشرطة وطلبه الغريب من المحكمة.. ترامب يثير عاصفة ضده

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:07 ص
ترامب
ترامب
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قسم الخارجي
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرًا من الأمريكيين ضده، بعدما كشف  حقيقة موقفه من الشرطة الأمريكية وإجراءاتها التي تقوم بها بحق المواطنين السود، منتصرًا بذلك للإجراءات الشرطية رغم أسفه على مقتل المواطنين، وذلك خلال حديثه مع شبكة "فوكس نيوز". 

وعلق الكثيرون على ترامب وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن على مواقع التواصل، وقالوا إنه لم يصب (ترامب) الحقيقة، فقد كان أمام الشرطي قبل أن يقتل الضحية الجديد، ريتشارد بروكس، خيارات عدة ليس منها قتله، لكنه استسهل الأمر، وعن ذلك لا يجب أن يدافع ترامب.  

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قال ترامب في معرض تعليقه على مقتل ريتشادر بروكس: "لا يمكن التعامل مع الشرطة بطريقة المقاومة، لأن هذا  انتهى بشكل سيئ جدا".  

ودافع ترامب عن الشرطي الذي قتل برونكس، ذاكرًا أنه وخلال المطاردة سمع ضابط الشرطة فرقعة تشبه صوت طلقة نارية. 

ويشير بذلك ترامب إلى تحفز الضابط وإطلاقه النار على برونكس لأنه اعتقد أنه سيواجهه. 

أكد  ترامب  على طلب غريب، بإنه على المحكمة  أن تلم وتعلم بكل هذه التفاصيل، معتبرًا أن هناك تجني ضد  الشرطة، ولا يجب تجاوزه. 

ويواجه الشرطي  الذي أطلق النار على بروكس 11 تهمة، اعلاه جناية القتل التي أوقعها ببروكس، وفي حال تثبيتها فقد يواجه الشرطي السجن لوقت طويل. 
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