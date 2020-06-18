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أخبار العالم

وشهد شاهد من أهلها.. بولتون يفضح ترامب: أيد فكرة غزو بلد جديدة

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:27 ص
صورة سابقة لبولتون
صورة سابقة لبولتون مع ترامب
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قسم الخارجي
كشف جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي السابق، ما خفي عن دونالد ترامب، وبعض آراءه الغريبة حول عدد من القضايا، ذاكرًا أن ترامب أيد فكرة غزو دولة أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت.

قال بولتون، إن  ترامب، صرح اكثر من مرة بانه يؤيد فكرة غزو فنزويلا، معتبرًا أن غزوها سيكون عملا جيدًا، لإنهاء كل الخلافات العالقة بين البلدين منذ عقود مع نظام الحكم هناك، سائرًا بذلك على نفس طريق أفكار الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الذي غزا العراق وأفغانستان فعليًا، وذلك و في كتابه الذي سيتم نشره في الأسبوع المقبل، 


وذكر بولتون في كتابه، "الغرفة حيث حدث ذلك: مذكرات البيت الأبيض" ، أن ترامب، يظهر عقلية قديمة في التعامل مع المشكلات .

ولا يوجد لأمريكا أي دبلوماسي في فنزويلا، وفي أواخر أبريل الماضي، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على التغيير في فنزويلا، مشيرًا إلى إمكانية عودة السفارة الامريكية إلى  كاراكاس.

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